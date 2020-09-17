"Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.По версии следствия, злоумышленники, получив информацию о посещении пожилыми гражданами медицинских организаций, звонили им и сообщали о якобы обнаруженных онкологических заболеваниях. Затем они предлагали перечислить денежные средства на счет, который в действительности принадлежал одному из участников криминальной схемы. Забрав деньги, лжемедики переставали выходить на связь.Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московской области и Республике Татарстан по подозрению в совершении этих противоправных деяний полицейские задержали троих мужчин, один из которых ранее судим.В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк