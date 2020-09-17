Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, массой около 100 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемого в покушении на сбыт запрещенного вещества.В ходе патрулирования территории полицейские на Ореховом бульваре обратили внимание на мужчину, находившего возле торца дома. Сотрудники полиции подъехали к нему для проверки документов. Гражданин заметно нервничал. В ходе личного досмотра стражами порядка обнаружен и изъят 21 сверток из полимерного материала с неизвестным веществом внутри.Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, массой около 100 граммов.Установлено, что 22-летний приезжий также успел сделать закладку, положив в тайники три свертка с порошкообразным веществом. Как показало исследование, изъятое из тайников вещество содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, общей массой 3,5 грамма.Полицейские установили, что изъятое наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22