Переговоры в Сочи завершились благополучно для Александра Лукашенко. Россия пообещала Белоруссии предоставить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. На что пойдут эти деньги, рассказал кандидат политических наук Иван Преображенский.

Переговоры в Сочи завершились благополучно для Александра Лукашенко. Россия пообещала Белоруссии предоставить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. На что пойдут эти деньги, рассказал кандидат политических наук Иван Преображенский.По мнению эксперта, часть суммы пойдет на погашение старых долгов Москве. Оставшиеся деньги Александр Лукашенко потратит на подавление протестов в республике. "Эту сумму президент берет под свою личную ответственность", – подчеркнулПреображенский.Скорее всего, власти отдадут деньги силовикам, а те, в свою очередь, будут бить протестующих дубинками, палками и ногами. Средствами рядовых российских налогоплательщиков и вкладчиков оплатят побои, сообщает Deutsche Welle.Политолог предположил, что Лукашенко вряд ли сможет вернуть эту сумму, если оппозиции удастся захватить власть. Подобная ситуация произошла и с украинским кредитом. Нынешнее руководство не хочет выплачивать долги экс-президента Виктора Януковича.В случае если Александру Лукашенко удастся сохранить свой пост, деньги Россия вряд ли вновь увидит. Белорусская экономика уже несколько лет живет в долг, и потому считается убыточной. "Отдавать занятое он будет комплиментами Владимиру Путину", – заключил политолог.Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа. Многих граждан не устроили результаты выборов президента. Согласно подсчетам ЦИК, действующий лидер набрал 80% голосов.