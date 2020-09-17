Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи стала новостью месяца. Политолог Станислав Тарасов рассказал, как будут развиваться события после беседы лидеров двух стран.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи стала новостью месяца. Политолог Станислав Тарасов рассказал, как будут развиваться события после беседы лидеров двух стран.На этой неделе стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Благодаря такой поддержке Лукашенко должен справиться с трудностями, которые возникли в республике на фоне протестов. Александр Григорьевич отметил: это не новый кредит, а рефинансирование прошлого займа.Тарасов не удивлен тем, что Минск получил от Москвы такую сумму, ведь, по его мнению, к этому все шло. Кризис в стране возник из-за ошибок, которые допустил белорусский лидер. Вместе с тем республика столкнулась с вмешательством Запада, считает эксперт. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, требуется немалая сумма.Политолог уверен: во внутренние дела Белоруссии влезли США, Польша, а также другие балтийские страны. Россия, напротив, заняла позицию наблюдения. При этом Кремль понимает, что соседней республике необходимо помочь, поэтому было принято решение предоставить кредит.Впереди у Белоруссии – политическая реформа и внесение поправок в Конституцию, прогнозирует Тарасов.Тем временем в Европейском парламенте ввести санкции против россиян, которые открыто поддерживают Лукашенко. Напомним, ЕС не признал Александра Григорьевича легитимным президентом Белоруссии.