Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов на все, чтобы сохранить власть. Политик намерен задушить любую альтернативу в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов на все, чтобы сохранить власть. Политик намерен задушить любую альтернативу в республике.В минувшую среду, 16 сентября, белорусский лидер поручил Министерству юстиций провести перерегистрацию политических партий перед реформой Конституции. Ведомство должно проверить их на предмет деятельности, а также на соответствие требованиям численности и структуры.Это может привести к сокращению количества партий в Белоруссии, заявил политик Игорь Борисов. Из пятнадцати объединений может остаться всего три. "Лидеру республики на самом деле не нужны партии: он сам – власть, он сам – единственный решатель", – объяснил он.Главе государства плевать на реакцию соотечественников и западных партнеров. У президента нет никаких сдержек и противовесов. Цель правоохранительных органов и всех министерств сегодня – это усиление карательных мер в отношении оппозиционеров.Борисов отметил, что в этом году произошел кардинальный перелом: большинство граждан перестали поддерживать власть. В ответ режим Александра Лукашенко оскалился, и республика превратилась в полицейское государство, сообщает "Белорусский партизан"."Власть показала свое истинное лицо", – сказал политик.Эксперт предположил, что хотел бы один остаться в Белоруссии. Его идеальная модель – это авторитарное государство, где правит только одна партия. Общественные институты не вписываются в план президента, заключил Борисов.