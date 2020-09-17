В Новосибирске 73-летний грибник не смог самостоятельно выйти из леса, потому что у него внезапно парализовало ноги. Самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта в нескольких ..

В Новосибирске 73-летний грибник не смог самостоятельно выйти из леса, потому что у него внезапно парализовало ноги. Самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта в нескольких километрах он уже не мог.Пожилой мужчина позвонил по телефону родным. На место выехали сотрудники МЧС. Спустя несколько часов поиска спасатели обнаружили грибника, передает . Его вынесли из леса и передали врачам.