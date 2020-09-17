Прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства при строительстве многоэтажного жилого дома № 19 в Коммунаре

Прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения жилищного законодательства при строительстве многоэтажного жилого дома № 19 на улице Центральной поселка Коммунар города Владимира.Установлено, что, преследуя цель получения дополнительной прибыли, руководством ООО «Система» произведено строительство объекта с нарушением проектной документации и увеличена этажность дома. Из-за этого объект не был введен в эксплуатацию и участникам долевого строительства, которым не были предоставлены жилые помещения, причинен имущественный вред.Неправомерными действиями руководства строительной фирмы 94 лицам, заключившим с ООО «Система» договоры, причинен ущерб на сумму свыше 332,7 млн рублей.В этой связи материалы проверки направлены прокуратурой в Следственное Комитет по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).В СК сообщили, что руководитель следственного управления Артем Кулаков принял решение о личном приеме инициативной группы от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома в Коммунаре. В рамках доследственной проверки будут опрошены участники долевого строительства, истребована строительная и иная необходимая документация, дана юридическая оценка действиям застройщика. По результатам проверки в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение.