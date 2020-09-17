В центре внимания - все то же дом в Коммунаре.

Напоминаем, что история с новостройкой № 19 на улице Центральной в Коммунаре тянется несколько месяцев. Застройщики возвели два "лишних" этажа, не утвержденных проектом. Дом не может быть сдан, а собственники ждут, когда омжно будет заселяться в квартиры и беспокоятся за свои деньги. Проблему пытаются решить городские и областные власти с участием общественников и государственных структур.И вот теперь Прокуратура города Владимира направила материалы проверки по факту нарушений при строительстве жилого дома в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, неправомерными действиями руководства строительной фирмы 94 лицам, заключившим с ООО «Система» договоры, причинен ущерб на сумму свыше 332,7 млн рублей.В этой связи материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).