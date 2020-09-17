В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере ..

В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. Раскрыто содержание этого послания.Сообщается, что в записке Тесак обращается к своей возлюбленной, признается ей в любви и добавляет, что ему не страшно умирать, передает . Сама записка была испачкана в крови, на ней содержатся отпечатки пальцев Максима Марцинкевича.