Они сомневаются, что в момент ДТП Семен Федулин был трезв.

Родители погибшихВлада и Вики назвали приговор суда в отношении так называемого «мелеховского гонщика» несправедливым итребуютпересмотра дела. Они сомневаются, что в моментДТП Семен Федулин был трезв. Потерпевшая сторона даже обратилась на федеральный канал.Напомним,произошла в поселке Мелехово 4 сентября прошлого года. 23-летний Федулин выехал на встречку через сплошную, и на скорости более 90 км\ч сбил 13-летних детей. Гособвинитель настаивал на 12 годах колонии общего режима. Судья оглашал приговор около 2 часов. Судебный пристав даже потерял сознание. После 5-минутного перерыва .- Федулина Семена Андреевича признать виновным в совершении преступления предусмотренной ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначить наказание 4 года 6 месяцев колонии общего режима.Также подсудимый должен выплатить потерпевшим 3 млн. рублей.Адвоката Федулина приговор также не устроил. Он будет добиваться его смягчения. Подсудимый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Также у него есть ребенок. Поэтому 4,5 года, по мнению адвоката чрезмерный срок.