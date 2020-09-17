В отчете, размещенном на сайте контролирующего органа, перечислен внушительный список выявленных нарушений.

Счетная палата Владимирской области опубликовала информацию по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Владимиртеплогаз».В отчете, размещенном на сайте контролирующего органа, перечислен внушительный список выявленных нарушений. Среди них числятся: несоблюдение структуры тарифов, необоснованное увеличениеадминистративно-управленческого персонала компании и расходов на оплату труда (с апреля 2019 года по июль 2020 года количество руководителей высшего звена организации выросло на 42,9%). Также проверкой был установлен факт необоснованного и незаконного резервирования средств в сумме 21 млн. руб. на выплату вознаграждения для топ-менеджмента компании.При анализе инвестиционных программ Счётной палатой установлено, что в них систематически включались мероприятия, целесообразность реализации которых в схемах теплоснабженияне была обоснована. Сроки выполнения мероприятий отдельных инвестиционных программ не были соблюдены. 7 мероприятий из запланированных 22 не выполнены. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать, что мероприятия инвестиционных программ ООО «Владимиртеплогаз» в 2019 году носят формальный характер» - сообщается в отчете Счетной палаты.В целом, исполнение ООО «Владимиртеплогаз» мероприятий в рамках инвестпрограмм требует, по мнению специалистов Счетной палаты, проведения следственных действийРанее «Вести» писали », которые, по мнению сотрудников, были связаны с результатами поверки Счётной палаты