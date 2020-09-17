Обойдет ли коронавирус стороной владимирские школы? С проверкой в общеобразовательные учреждения наведались представители Роспотребнадзора и активисты партийного проекта “Народный

Обойдет ли коронавирус стороной владимирские школы? С проверкой в общеобразовательные учреждения наведались представители Роспотребнадзора и активисты партийного проекта “Народный контроль”. Вместе участники рейда осматривали, как ученики занимаются в коронавирусных реалиях. Сначала наведались в гимназию №23. Здесь на входе температуру детям меряют с помощью планшетов. Если встать напротив экрана, результат техника выдаст уже через пару секунд.