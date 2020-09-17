Сырость из подпола и плесень на обоях. Сирота из Владимира пять лет стояла в очереди на бесплатную жилплощадь, которая ей полагается по закону. В результате получила двухкомнатную

Сырость из подпола и плесень на обоях. Сирота из Владимира пять лет стояла в очереди на бесплатную жилплощадь, которая ей полагается по закону. В результате получила двухкомнатную квартиру на первом этаже в двухэтажке на улице Элеваторной. Когда стала перевозить вещи, то обнаружила неприятные сюрпризы – запах сырости, из подпола несло холодом, а на обоях