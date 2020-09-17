Компания Sony выпустит в продажу игровую консоль нового поколения PlayStation 5 в два этапа — 12 и 19 ноября.

Сначала PlayStation 5 появится в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а неделей позже она станет доступна во всех остальных странах мира, в том числе в России.В России будут доступны две версии консоли с одинаковой производительностью: версия с оптическим приводом будет стоить 46 999 рублей, без привода — 37 999 рублей.Основной конкурент Sony на рынке игровых приставок компания Microsoft начнет продажи консолей нового поколения Xbox Series X/S с 10 ноября. Их стоимость в России составит 45 590 рублей и 26 990 рублей соответственно.