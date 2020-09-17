В ходе обследования складского помещения оперативники обнаружили и изъяли почти 5 тысяч пар обуви. Согласно заключению эксперта изъятое имеет признаки несоответствия оригинальной продукции...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве изъяли на юге столицы большую партию контрафактной продукции.В результате отработки полученной оперативной информации полицейские установили, что трое граждан в возрасте от 31 до 46 лет организовали незаконную продажу спортивной обуви с товарными знаками известных производителей.В ходе обследования складского помещения, используемого злоумышленниками, оперативники обнаружили и изъяли почти 5 тысяч пар обуви. Согласно заключению эксперта изъятое имеет признаки несоответствия оригинальной продукции. Также установлено, что товар сбывался посредством интернет-магазинов.Следственной частью УВД по ЮАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Предварительная сумма ущерба, причиненного двум правообладателям, составила более 250 тысяч рублей каждому.В отношении 3 обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22