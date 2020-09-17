В игровой форме полицейские напомнили ребятам простые правила безопасного поведения на дороге.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району организовали профилактические встречи с воспитанниками детских садов. Темой мероприятий стало безопасное поведение на дороге.Специально для игры полицейские вместе с педагогами организовали настоящий мобильный автогородок, оснащенный светофорами, дорожными знаками и разметкой. Дорожная сеть на площадке полностью имитировала четырехсторонний перекресток.Ребята с большим удовольствием включились в игру. Каждый участник смог побывать в роли пешехода или водителя транспортного средства.В игровой форме полицейские объяснили юным участникам основные Правила дорожного движения, соблюдение которых поможет избежать опасных ситуаций при пересечении проезжей части. Кроме того, правоохранители рассказали о пользе светоотражающих элементов.В свою очередь ребята поблагодарили сотрудников ОГИБДД за познавательную игру и пообещали быть предельно внимательными на дороге.