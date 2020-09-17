В региональном МЧС подписали соглашение с Владимирской епархией. Как говорят в главном управлении МЧС, новый этап сотрудничества поможет расширить взаимодействие спасателей и

В региональном МЧС подписали соглашение с Владимирской епархией. Как говорят в главном управлении МЧС, новый этап сотрудничества поможет расширить взаимодействие спасателей и священнослужителей. Но это не значит, что теперь на пожары спасатели будут ездить вместе со священниками. В первую очередь, в МЧС надеются на помощь церковников в профилактической работе. Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России