Чтобы не оставлять следов, злоумышленники надели на руки и на ноги носки.

В Гусь-Хрустальном направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении кражи аппарата для приема платежей. Сообщили в пресс-службе областного УМВД.В сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в одном из су-пермаркетов в городе в ночное время открыта входная дверь.Прибывшие оперативники обнаружили, что дверь магазина взломана, а рядом со зданием лежит поврежденный платежный терминал. При осмотре местности стражи порядка обратили внимание на двух молодых людей, которые, увидев полицейских, попытались убежать, но были задержаны и доставлены в отдел полиции.Задержанными оказались двое местных жителей 19 и 26 лет, которые пояснили, что проникли в супермаркет, вынесли платежный терминал на улицу и вскрыли его при-несенными с собой инструментами. Чтобы не оставлять следов, злоумышленники надели на руки и на ноги носки.