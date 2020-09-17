ООО «Дорожник» задолжало своим работникам около 300 тысяч рублей.

Муромской городской прокуратурой проведена проверка по факту невыплаты заработной платы работникам в ООО «Дорожник-1». Установлено, что 23 работникам организации не выплачена часть заработной платы, включая проценты за её задержку, на общую сумму около 300 тыс. рублей.Городской прокуратурой в отношении бухгалтера по расчету возбуждены производства об административных, виновное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения и штрафу в размере 10 тыс. рублей.Руководителю указанного предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого зарплата выплачена в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.