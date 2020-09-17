В бытовке на улице Ленточка в подмосковном городе Пушкино 51-летний безработный отдыхал за распитием алкоголя в компании своей 48-летней также безработной возлюбленной. В какой-то момент ..

В бытовке на улице Ленточка в подмосковном городе Пушкино 51-летний безработный отдыхал за распитием алкоголя в компании своей 48-летней также безработной возлюбленной. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора.Мужчина ударил спутницу ножом в шею и живот, передает телеканал "". Чтобы скрыть следы преступления он поджог бытовку. План скрыть улики провалился. Подозреваемого задержали. Ведется расследование уголовного дела по статье "Убийство".