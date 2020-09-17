Разбитый фундамент, покосившийся сруб, оголенные стены. Внутри картина - ещё страшнее. Под ногами гуляет пол, а по всему зданию сквозняки.

соцсетях появилось фото здания амбулатории в поселке Воровского Судогодского района. Оно в таком плачевном состоянии, что того и гляди рухнет. Дмитрий Горкин поехал в поселок и все увидел своими глазами.Разбитый фундамент, покосившийся сруб, оголенные стены. Эти развалины, а по-другому не скажешь - не чей-то частный или заброшенный дом, это действующее лечебное учреждение в посёлке имени Воровского. Каждый день его посещают десятки местных жителей. К слову, население посёлка около 2000 человек.Надежда Дементьева, жительница посёлка имени Воровского: «Мы вспоминаем советское время, когда эта больница была стационаром. Даже из Судогды привозили больных. И всем нравилось здесь лечиться. Смотрите, как время меняется. Должно быть лучше. А у нас всё хуже и хуже».Внутри картина - ещё страшнее. Под ногами гуляет пол, а по всему зданию сквозняки. Наверх лучше вообще не поднимать голову. Сидя в очереди к терапевту, можно сразу занимать и к травматологу.- Вот сидим и боимся - на потолок обратите внимание. Смотрите дети сидят - ведь убьёт. Кого хочешь - хоть меня, хоть вас. Вот сейчас отвалится и всё. Даже не хочется сюда ходить, невыносимо. Не хочется идти, потому что страшно. Работники сидят и боятся просидеть смену.Амбулатория не видела капитального ремонта около 10 лет, говорит местный медперсонал. Да и таких мер уже явно недостаточно - пациент скорее мёртв, чем жив.Наталья Карпова, и.о. старшей медсестры врачебной амбулатории п. им. Воровского: «Два года назад нам делали в двух кабинетах полы. В процедурной вообще нельзя было находиться. Терапевтический кабинет - там тоже всё проваливалось. Зимой очень холодно, нам уже сейчас очень холодно, потому что пол - всё везде дует. Приём деток вести сложно, потому что тоже холодно. Включаем обогреватель, но всё равно холодно, потому что газовое отопление здесь не справляется».Кстати, на улице перед старым зданием красуется уже выцветшее объявление: строительство новой амбулатории должно было начаться ещё в июле этого года. Напомним, на недавней пресс-конференции губернатор заявил, что в этом году в регионе гарантированно построят 30 ФАПов, ещё 8 - под вопросом. Входит ли посёлок имени Воровского в этот список - неизвестно. Мы отправили официальный запрос о судьбе медучереждения в департамент здравоохранения. А пока местным жителям остаётся только надеяться, что переезд в новое здание произойдёт раньше, чем возможная трагедия.Дмитрий Горкин, Семён Карпов«Вести-Владимир»