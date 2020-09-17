Сегодня в Суздале впервые проходит Форум некоммерческих организаций из малых городов и сельской местности.

Сегодня в Суздале впервые проходит Форум некоммерческих организаций из малых городов и сельской местности«Голос провинции: все решают люди». Более сотни участников, представители общественных организаций различных районов Владимирской области смогут обменяться опытом и задать вопросы экспертам. Говорит председатель Ассоциации "Голос провинции" Татьяна Гусарова.- Мы приглашаем все организации, которые работают в малых городах и сельской местности, которые занимаются развитием сельских территорий. В рамках нашего форума мы приглашаем экспертов. Из Череповца к нам приедет, из Архангельска, из Москвы и Оренбурга. В программе мастер-классы, форсайт мастерские, лекционные площадки и в завершение будет пленарное заседание.Ольга Слободнюк