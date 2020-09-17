Федеральный бюджет выделил первый транш на строительство дублера улицы Добросельской во Владимире.

- Иконокрады-рецидивисты из Владимирской области пойманы по горячим следам. Подробности поисковой операции.- Полмиллиарда на Рпенский проезд. Федеральный бюджет выделил первый транш на строительство дублера улицы Добросельской во Владимире.- Старая амбулатория уже почти развалилась, а новую еще даже не начали строить. Жители поселка Воровского могут остаться без медпомощи.Итоги четверга подведут корреспонденты "Вестей" в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!