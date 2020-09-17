Средства федерального бюджета поступят в областную казну уже в текущем году.

Резервный фонд правительства Российской федерации выделил полмиллиарда рублей на строительство Рпенского проезда во Владимире.Федеральные средства поступят уже в текущем году в качестве первого транша, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке.Строительства дороги дублера из Добррого в сторону центра назрела уже давно. Новая дорга разгрузит транспортный поток по Добросельской улице и снизит количество пробок в восточном районе города. Проектная документация по объекту уже получила положительное заключение государственной экспертизы.