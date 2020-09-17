Во Владимире состоялось официальное открытие первого в области фирменного магазина компании "Керама Марацци"

- Друзья мои , в добрый путь! Поздравляю!Официальное открытие Первого во Владимире и области фирменного магазина компании "Керама Марацци"состоялось. Отделочные материалы занимают целый этаж торгового дома "Викол" на Горького, 94. Почти 9 месяцев потребовалось многолетним партнерам компании во Владимире для переоборудования помещения, чтобы создать атмосферу уюта .Виктор Колот, генеральный директор торгового дома "Викол": "Чем порадуем? Новой коллекцией, которой еще не было во городе. Керама Марацци - это такая большая фирма, конкурировать с которой не может ни один производитель у нас в России. Ежегодно меняется вся коллекция".Одной только керамической плитки и декоров - более четырех с половиной тысяч. Такого количества нет ни у одного поставщика в России. А еще керамогранит, мебель для ванных комнат и сантехника - также собственного производства. Причем, при качестве, которое отвечает мировым стандартам, цены - разумные. На фабриках компании "Керама" установлено самое передовое итальянское оборудование. В том числе и линия по производству керамогранита "Континиа". Их всего две в мире: одна в Европе, другая - в Орле.Екатерина Иванова, замгенерального директора по работе с регионами ПФО группы компаний "Керама Марацци": "Я даже сейчас на итальянскую продукцию не смотрю. Потому что мне уже не интересно. Потому что наш продукт сейчас ничем не уступает. А наша форматека, тот же самый керамогранит, благодаря линии "Континиа", он даже лучше. То есть цена - соответственно России, производство - в России, логистика - российская. Поэтому наш продукт лучше сегодня".Благодаря современным технологиям плитку и керамогранит можно купить любого размера. Разрабатывают в компании "Керама Марации" и различные декоры, а также предметы для ванных комнат. Всё: от зеркала до смесителя - теперь можно купить в одном месте.Максим Карсаков, генеральный директор "Керама-Золотое кольцо": "У нас исторически во Владимире очень давно магазин существует. Просто именно в формате флагманском, таком большом - это первый магазин, и просто мы сейчас идем уже по пути больших магазинов, потому что ассортимент очень большой, и его хочется красиво и качественно показать, а для этого нужны такие большие магазины".Выбрать покупателю индивидуальный интерьер помогут дизайнеры и специалисты "Керама Марацци".Вера Куликова , Семен Карпов. Вести-Владимир.На правах рекламы