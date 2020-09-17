«Заплатите за COVID» - требуют врачи в 15-ти регионах, в том числе, и во Владимире.

Проведение всероссийской акции против невыплат обещанных "ковидных" надбавок анонсировал профсоюз медработников «Действие». Об участии в массовых пикетах заявили 15 регионов, в том числе и Владимир.Врачи, фельдшеры, медсестры и водители скорой намерены не только потребовать от властей исполнить поручения Президента РФ о выплатах, но и будут настаивать на увеличении заработной платы. Об этом заявил Андрей Коновал – глава профсоюза - в комментариях изданиюАкции пройдут с 27 сентября по 12 октября. Первый пикет запланирован к проведению в Сочи, 27 сентября.