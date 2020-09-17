Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов ЕГЭ.

Иностранныйязык исключен из числа обязательных предметов ЕГЭ. Проект изменений уже одобрило Минпросвещения России.Возможно, решение принято в связи с коронавиусной инфекцией. При этом ин-яз остается одним из самых популярных предметов среди выпускников. В этом году во Владимире иностранный язык сдавал каждый пятый. Чаще всего школьники выбирали английский язык - и 226 человек. Также владимирские выпускники сдавали немецкий язык, французский и даже один человек испанский. Как прокомментировали в управлении образования администрации Владимира, решение об исключении ин-яза из числа обязательных экзаменов никак не повлияет на учебный процесс. Количество уроков останется прежним.