Вновь любители природы отправляются изучать животный мир Владимирского края.
Вновь любители природы отправляются изучать животный мир Владимирского края. На этот раз натуралисту Виктору Степанову удалось повстречаться с самым ярым ненавистником солнечного света. Он даже «помахал лапой» фотографу.
В сказке «Дюймовочка» крот представлен важным слепым господином в роскошной шубе, хозяином подземных зерновых кладовых. Или чешский рисованный мультсериал. Где добрый зверек спешит всем на помощь. Каков же крот на самом деле?
Да, он действительно слеп. Под землей зрение ни к чему. И зерновые запасы как в мультиках и сказках не нужны. Настоящий землекоп питается исключительно животной пищей: червями, насекомыми, личинками. Увы, многим садоводом такие соседи не нравятся. Они портят газоны и плантации. Но, мало кто знает, что землекопы, кроме неудобств, приносят и неоценимую пользу. Трудолюбивые зверьки каждый год выносят на поверхность около центнера земли, обогащенной ценными для растений элементами. При этом многочисленные лабиринты ходов способствуют увлажнению и лучшему «дыханию» почвы.
Кстати, в этом году в Германии решили обратить на них внимание общественности и отметить важную роль, которую они играют в природе. Специальное немецкое жюри объявило европейских кротов "Животными 2020 года". Хотя популяция этих животных в Германии не находится под угрозой, кроты все же пользуются особой защитой природоохранного законодательства - наносить им физический вред, отлавливать или убивать кротов запрещено под угрозой штрафа, который в большинстве федеральных земель может достигать 50 тысяч евро.