Вновь любители природы отправляются изучать животный мир Владимирского края.

Вновь любители природы отправляются изучать животный мир Владимирского края. На этот раз натуралисту Виктору Степанову удалось повстречаться с самым ярым ненавистником солнечного света. Он даже «помахал лапой» фотографу.В сказке «Дюймовочка» крот представлен важным слепым господином в роскошной шубе, хозяином подземных зерновых кладовых. Или чешский рисованный мультсериал. Где добрый зверек спешит всем на помощь. Каков же крот на самом деле?Да, он действительно слеп. Под землей зрение ни к чему. И зерновые запасы как в мультиках и сказках не нужны. Настоящий землекоп питается исключительно животной пищей: червями, насекомыми, личинками. Увы, многим садоводом такие соседи не нравятся. Они портят газоны и плантации. Но, мало кто знает, что землекопы, кроме неудобств, приносят и неоценимую пользу. Трудолюбивые зверьки каждый год выносят на поверхность около центнера земли, обогащенной ценными для растений элементами. При этом многочисленные лабиринты ходов способствуют увлажнению и лучшему «дыханию» почвы.Кстати, в этом году в Германии решили обратить на них внимание общественности и отметить важную роль, которую они играют в природе. Специальное немецкое жюри объявило европейских кротов "Животными 2020 года". Хотя популяция этих животных в Германии не находится под угрозой, кроты все же пользуются особой защитой природоохранного законодательства - наносить им физический вред, отлавливать или убивать кротов запрещено под угрозой штрафа, который в большинстве федеральных земель может достигать 50 тысяч евро.