«Дорожный пристав» обнаружил у владимирских автомобилистов более двух миллионов долгов

Во Владимире впервые прошел рейд с применением "Дорожного пристава" . Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно со службой судебных приставов (УФССП) и региональным управлением ГИБДД проверили в областном центре должников за электроэнергию с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». По итогам рейда проверено 99 машин, выявлено 5 неплательщиков, суммарный долг которых, в том числе и за коммунальные услуги, достиг 2 млн рублей. На их автомобили был наложен арест с правом пользования транспортным средством, а должникам вручено требование об оплате долга в десятидневный срок.Энергетики напоминают, задолженность за свет жителей областного центра составляет почти 135 млн, за тепло – 355 млн рублей. Только в августе Владимирский филиал «Энергосбыт Плюс» направил в суд более 2 тысяч исковых заявлений на 19 млн рублей. И предупреждают: совместные рейды с УФССП и ГИБДД с использованием «Дорожного пристава» в ближайшее время будут организованы во всех городах присутствия «ЭнергосбыТ Плюс