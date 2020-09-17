Ремонт трассы, перекрывший одну из главных транспортных артерий областного центра, перегрузил боковые улицы.

Городской отдел транспорта и связи работает над тем, чтобы снизить неудобства, возникшие во время ремонта тепловых сетей на ул. Чайковского. Специалисты взяли на контроль работу общественного транспорта.Реконструкция была необходима, чтобы заменить изношенные трубы, всего 506,3 м сетей. Новое оснащение дополнится системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию об авариях. Заместитель начальника отдела транспорта и связи администрации города Владимира Андрей Мольков рассказал, что мэрия заранее разработала схему альтернативного движения транспорта по улицам Даргомыжского, Стасова, Алябьева, Сурикова, Красноармейской, 9 Января, МОПРа и Казарменной. Перевозчики заранее получили временные маршруты. На улицах Казарменной и 9 января увеличили радиус поворота автотранспорта, организовали одностороннее движение на улицах Алябьева, Сурикова, Стасова. Теперь, возможно, установят дополнительные пешеходные переходы на внутриквартальных дорогах. Коммунальные службы обещают максимально ускорить работы.