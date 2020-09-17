Роспотребнадзор выпустил бюллетень на 17 сентября.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что, по данным на 17 сентября, лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 10 - в областном центре, по пять в Селивановском и Муромском районах. С учетом новых данных, всего в нашей области отмечено 6838 случаев заболевания. Из них 5737 человека выздоровели от коронавируса, 200 скончались.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).