Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 200. Новых случаев заболевания — 32 в 11 муниципальных

Новая жертва КОВИДа. За последние сутки умер ещё один пациент с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 200. Новых случаев заболевания — 32 в 11 муниципальных образованиях. На два меньше, чем накануне. Всего больных теперь 6 838. В лидерах антирейтинга Владимир (10-ть новых пациентов). На втором месте Красная Горбатка и Муром (по 5