По словам очевидцев, она перебегала дорогу в неположенном месте, где раньше был пешеходный переход.

В микрорайоне Юрьевец города Владимира сегодня ранним утром автомобиль «Тойота Камри» из 21 региона сбил девушку. По словам очевидцев, она перебегала дорогу в неположенном месте, где раньше был пешеходный переход.От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.Напомним, что наземный пешеходный переход в Юрьевце федеральные дорожники в начале марта. Остался его дублер – подземный переход. Жители микрорайона несколько раз выходили на в защиту наземного.Информация об автоаварии уточняется.