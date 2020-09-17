На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 17 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 17 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.10 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Муромском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Ковровском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Гусь-Хрустальном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6838 случаев заболевания (1207 сл. в г. Владимире, 966 сл. в Гусь-Хрустальном, 697 сл. в Петушинском, 645 сл. о. Муром, 600 сл. в Ковровском, 498 сл. в Александровском, 370 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 228 сл. в Кольчугинском, 204 сл. в Меленковском, 168 сл. в Судогодском, 148 сл. в Киржачском, 134 сл. в Суздальском, 100 сл. в Селивановском, 90 сл. в Камешковском, 87 сл. в Гороховецком, 70 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.