Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался о политическом кризисе в Белоруссии. Политик рассказал, чем закончится конфликт между властью и протестующими.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался о политическом кризисе в Белоруссии. Политик рассказал, чем закончится конфликт между властью и протестующими.Шестую неделю в крупных городах республики проходят уличные шествия. Сотни граждан требуют немедленного ухода Александра Лукашенко с поста и проведения новых выборов главы страны – прозрачных и справедливых. Также они настаивают на освобождении всех политзаключеных.Несмотря на то что число демонстрантов растет с каждым днем, Лукашенко не собирается сдаваться. Политику удалось собрать вокруг себя лояльных чиновников и силовиков. Они преданы президенту и готовы сделать все, чтобы он подольше удержался у власти.Лидер ЛДПР сравнил режим Лукашенко со сталинским. Владимир Жириновский осудил зверские избиения граждан. "Человек уже на земле лежит, а его бьют дубинками. Это что, специальное задание такое дали?", – возмутился происходящим в республике политик.По мнению , политический кризис завершится тем, что Белоруссия будет на иждивении у России. Республика останется независимым государством, но при этом ее полностью будут обеспечивать соседи, отметил лидер ЛДПР на своем телеграм-канале.Политик добавил, что молодое белорусское поколение уже потеряно. Владимир Жириновский вспомнил свой недавний визит в один из университетов, где студенты все время молчали. "Никаких дискуссий, никаких партий", – с горечью констатировал политик.