Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Порывы ветра местами могут достигать 20 м/с.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, – в ближайшие 2-4 часа, с сохранением в ночь на 18-е сентября – во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. Усиление юго-западного ветра. Порывы местами могут достигать 20 м/с.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями, нарушением в работе водоотводящих систем.Кроме того, возможны подтопления низких участков местности.Гражданам рекомендуется не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями во избежание повреждений транспортных средств.В случае возникновения происшествий звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.