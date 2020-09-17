Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными.

Управление гражданской защиты города Владимира информирует о неблагоприятных погодных явлениях. По данным владимирских метеорологов, сегодня в регионе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 18 м/с.Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Напоминаем телефоны экстренных служб:- пожарных и спасателей - «01»/«101»- полиции - «02»/«102»- скорой медицинской помощи - «03»/«103»- аварийной газовой службы - «04»/«104»- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.