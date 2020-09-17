Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными.
Управление гражданской защиты города Владимира информирует о неблагоприятных погодных явлениях. По данным владимирских метеорологов, сегодня в регионе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 18 м/с.
Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Напоминаем телефоны экстренных служб:
- пожарных и спасателей - «01»/«101»
- полиции - «02»/«102»
- скорой медицинской помощи - «03»/«103»
- аварийной газовой службы - «04»/«104»
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».
Номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города – «05» (со стационарного телефона); 8(4922) 53-11-48.