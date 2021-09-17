17.09.2021

2021-09-17 18:20:45

Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям

Российская школьница Ксения Лукина из подмосковного посёлка Красково установила мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине. Девятилетняя россиянка сумела поднять себя целых пятьдесят раз.



Ксения призналась, что достижение таких результатов было её давней мечтой. Примечательно, что на прошедшем в начале сентября спортивном фестивале она заняла первые места сразу в трех дисциплинах: "строгий подъем на битцепс", "воркаут комплексы" и "калистеника". Более того, на счету Лукиной уже есть шесть мировых и восемь российских рекордов, сообщают "".