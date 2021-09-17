Владимир Сипягин с 20 сентября назначил Валерия Патанина директором департамента имущественных и земельных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Валерий Денисович ..

Владимир Сипягин с 20 сентября назначил Валерия Патанина директором департамента имущественных и земельных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Валерий Денисович родился в 1958 году в посёлке Мстёра Вязниковского района. В 1980 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 1998 году – РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».В 1980 году он устроился мастером треста «Мособлстройтранс». С 1991 года возглавлял комитет по управлению имуществом, а впоследствии управление муниципальным имуществом во Владимире. Курировал отрасль в городах Ульяновской области. В последние 10 лет Валерий Патанин работал заместителем директора Владимирского филиала «Ростехинвентаризация», а также председателем комитета по управлению имуществом администрации Собинского района. С августа 2020 года трудился на посту заместителя руководителя ДИЗО.Напомним, что его предшественник