17.09.2021

2021-09-17 14:40:05

Двое заблудившихся в лесах Камешковского района пенсионеров были найдены после многочасовых поисков

Во Владимирской области сотрудники полиции разыскали потерявшихся в лесу пенсионеров.



Оперативная помощь полицейских помогла избежать трагических последствий. Сообщение о пропаже 80-летнего мужчины поступило в ОМВД России по Камешковскому району 12 сентября. Обеспокоенная дочь пропавшего рассказала, что днем пенсионер отправился за грибами и до наступления темноты домой не вернулся. Мужчина был легко одет и никаких средств связи с собой не взял.



Учитывая возраст потерявшегося и погодные условия, руководством ОМВД было принято решение о поднятии по тревоге личного состава отдела. Полицейские вместе с родственниками, спасателями и волонтерами тщательно прочесывали участки леса, где, предположительно, мог находиться пенсионер, звали мужчину и включали световые и звуковые сигналы служебных автомобилей. Поиски продолжались более 15 часов, не прекращались и ночью.



Утром 13 сентября участковые уполномоченные полиции, принимавшие участие в поисковых мероприятиях, заметили лежащего в высокой траве мужчину. Дочь, находившаяся в этот момент рядом с полицейскими, сразу узнала в нём своего отца. Пенсионер был доставлен домой.



Уже через несколько часов от диспетчера службы «112» в дежурную часть ОМВД России по Камешковскому району поступило еще одно сообщение о потерявшейся в лесу местной жительнице. К участку леса, куда, предположительно, могла направиться женщина, незамедлительно прибыл наряд ДПС.



Полицейские смогли оперативно определить местонахождение пенсионерки. В течение трех часов женщина была найдена. Оказалось, что, собирая грибы, она заблудилась и, с наступлением темноты, не смогла найти дорогу домой. К моменту прибытия сотрудников полиции женщина практически увязла в болотистой почве.



Оперативная помощь полицейских помогла избежать трагических последствий, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.



Фото: 33.МВД.рф