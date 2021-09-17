Рост инфляции в России связан отнюдь не только с последствиями пандемии коронавируса. Так считает экономист, директор Центра политологических исследований Финансового университета при ..

Рост инфляции в России связан отнюдь не только с последствиями пандемии коронавируса. Так считает экономист, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин.По словам эксперта, восстановление экономики после "коронакризиса" является одной из причин обесценивания рубля, но далеко не главной. Основную проблему специалист видит, среди прочего, – в монетарной политике властей. Салин пояснил, что во время пандемии руководство страны решило восполнить дефицит госбюджета не из резервных фондов, а с помощью печатного станка – выпустив на рынок новых больше денег. Оценивать это решение экономист не стал, сообщает "".