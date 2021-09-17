Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в краже. По данным УВМД, в апреле текущего года в полицию обратился 54-летний

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в краже. По данным УВМД, в апреле текущего года в полицию обратился 54-летний мужчина, который сообщил о краже автомобиля «ВАЗ-21102». Подозреваемым оказался его сын. Молодой человек сначала угнал машину в гараж друга, а потом разобрал на запчасти – некоторые успел продать. Кузов сдал