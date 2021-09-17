Заканчивается первый день выборов в Госдуму восьмого созыва. В этом году выборы проходят в течение трех дней. Некоторые жители Владимира выбрали для голосования участки рядом с работой,

Заканчивается первый день выборов в Госдуму восьмого созыва. В этом году выборы проходят в течение трех дней. Некоторые жители Владимира выбрали для голосования участки рядом с работой, чтобы удобнее было проголосовать. Есть среди голосующих и те, для кого возможность прикрепиться к новому избирательному участку, стала необходимостью. Среди них – курсанты Владимирского Юридического Института Артем и