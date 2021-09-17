17 сентября в районе восьми утра на заправке у трассы М-7 в Вязниках загорелась “ГАЗель”. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кабины. Сотрудники МЧС оперативно

17 сентября в районе восьми утра на заправке у трассы М-7 в Вязниках загорелась “ГАЗель”. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение кабины. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метров. В пресс-службе ведомства сообщают, что автомобиль работал на газовом оборудовании и мог взорваться. Угрозы для самой заправки не было. Взрыва не допущено.