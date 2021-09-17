«Платформа больших данных» (Platforma), совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома», разработала новый сервис, который позволяет удаленно оценить состояние кузова автомобиля: масштаб

«Платформа больших данных» (Platforma), совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома», разработала новый сервис, который позволяет удаленно оценить состояние кузова автомобиля: масштаб повреждений, в том числе после ДТП, наличие грязи, снега, посторонних наклеек и других деталей. К промышленному тестированию и последующему использованию нового сервиса планируется привлечь страховые и каршеринговые компании, а также автомобильные маркетплейсы. Эксперты Platforma прогнозируют,