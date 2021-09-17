По данным на 17 сентября отопление включили в 1288 многоквартирных домах города при плане 1257 домов. Сегодня с теплом практически половина многоквартирного жилого фонда. Подключение к

По данным на 17 сентября отопление включили в 1288 многоквартирных домах города при плане 1257 домов. Сегодня с теплом практически половина многоквартирного жилого фонда. Подключение к отоплению ведется с опережением графика. Аварийных ситуаций не зарегистрировано, возникающие технические вопросы решаются управляющими и ресурсоснабжающими организациями в рабочем порядке, – сообщают в мэрии Владимира. График включения отопления в