Глава облпарламента пришёл на избирательный участок «по зову сердца».

Сегодня, 17 сентября, в нашем регионе, как и во всей стране, стартовали выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва и депутатов рай- и горсоветов муниципальных образований. В общей сложности на территории субъекта открыли 985 избирательных участков, которые закончат работать 19 сентября в 20:00.Как говорят в облизбиркоме, в выборах на территории нашей области потенциально могут участвовать более миллиона избирателей. Владимирцы с наиболее активной гражданской позицией уже побывали на избирательных участках. В их числе был и председатель регионального Законодательного Собрания Владимир Киселёв.- Обычно голосование у нас проходит в течение одного дня, а тут - целых три, - говорит Владимир Николаевич. – На нашем избирательном участке пока мало людей. Но я проехал по городу, посмотрел, как идёт голосование в других местах.Председатель областного ЗакСобрания также объяснил, что в первый из 3-х дней голосования пришёл по зову сердца – важные дела откладывать «в долгий ящик» он не привык.- Я проголосовал за нашу Россию, за поступательное, уверенное развитие государства без войн, потрясений и революций, - сказал Владимир Киселёв. -Идти на избирательные участки нужно, потому что каждый голос – важен и он будет услышан.