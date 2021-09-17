17.09.2021

2021-09-17 11:05:04

Раскрылись подробности операции по поиску пропавших во Владимирской области троих мальчиков

В Покрове полиция и волонтеры накануне разыскивали троих мальчишек, ушедших из дома 14-го сентября. К счастью, эта история закончилась благополучно...



Вместе с активистами "Лизы Алерт" поиски вел наш корреспондент Константин Миронов.



Поиски начались вечером 15 сентября, когда в поисковый отряд "Лиза Алерт" поступила первая информация о том, что трое детей не вернулись домой. Волонтеры начали проверять все локации, где могли быть мальчишки - это вокзалы, заброшенные строения и зоны общественного питания. Поиски велись без огласки, чтобы не спугнуть детей и не заставить их уйти еще дальше, в том случае, если они по собственной инициативе ушли из дома.



Валентина Савинова, координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт":



- К поискам мы приступили вчера вечером, то есть информация к нам поступила вчера вечером. Всю ночь мы работали в достаточно тихом режиме. Сегодня с утра появилась возможность и необходимость проявить более активных поиск. Поэтому мы на данный момент здесь. Штаб работает.



Но первыми на след мальчишек вышли не волонтеры, а полицейские. Пресс-релиз от регионального управления МВД - дети найдены и их жизни не угрожает опасность.



"Сегодня 16:20 Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району во взаимодействии с коллегами из линейного отдела полиции на железнодорожной станции Орехово-Зуево ЛУ МВД России на станции Москва-Курская и СУ СК по Владимирской области при содействии граждан установили местонахождение несовершеннолетних жителей Владимирской области, ранее объявленных без вести пропавшими".



Причины ухода детей в полиции не сообщают. В школе, где учились двое мальчиков, рассказали, что уже после их ухода из дома 14 сентября родители одного из детей сообщили полицейским, что ребенок находится в семье и с ним все в порядке. Только после приезда сотрудников Следственного комитета выяснилось, что мальчика дома нет...



Елена Титова, директор школы:



- Они тут начали опрашивать. Потом приехал следственный комитет, вот они только закончили работать. Они тоже всех опрашивали, детей опрашивали. Ну и там начала картина вырисовываться. Дети говорят, что они, вроде, поехали в Орехово, кто-то говорит, что они поехали в Москву. Они часто, как говорят, в Орехово ездят, а родители скрывают это.



Правоохранительные органы и волонтеры напоминают родителям о том, что за детьми нужно пристально следить. К сожалению, не все истории с пропажей несовершеннолетних заканчиваются хорошо.



Константин Миронов, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"



