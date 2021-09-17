Теплые слова поздравлений прозвучали от стражей правопорядка, ветерану пожелали здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба...

Свой юбилей отпраздновал подполковник милиции в отставке Валентин Михайлович Юрченко – бывший начальник Отдела кадров 69 конвойной дивизии МВД СССР, ветеран, участвующий в обороне города Москвы.14 сентября с круглой юбилейной датой – 90-летием, заслуженного ветерана пришли поздравить помощник начальника Управления по работе с личным составом подполковник внутренней службы Сергей Сорокин и старший специалист ОМПО УВД по ЮЗАО майор внутренней службы Светлана Суркова.Юбиляр лично встретил в дверях дорогих гостей, провел в квартиру, с благодарностью принял памятный подарок и букет цветов. В разговоре с Сергеем Сорокиным вспоминал годы своей службы в 69 конвойной дивизии. Рассказал об опыте сотрудника Отдела кадров МВД. За многолетнюю добросовестную службу Валентин Михайлович награжден рядом государственных и ведомственных наград.«Примите самые искренние поздравления с этим замечательным праздником, лучшие годы своей жизни вы посвятили службе, за вашими плечами богатый жизненный опыт, безупречное служение интересам государства, целеустремленность и огромная работоспособность. Для молодых сотрудников полиции вы являетесь достойным примером для подражания», – отметил помощник начальника Управления по работе с личным составом Сергей Сорокин.Теплые слова поздравлений прозвучали от стражей правопорядка, ветерану пожелали здоровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба.Юбиляр поблагодарил правоохранителей за внимание и заботу, а за чаепитием увлек в рассказ о самых ярких событиях своего жизненного пути.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56