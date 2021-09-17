Летом этого года 54-летняя местная жительница направляла в отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья. Адрес их проживания она указывала в соей квартире.

Летом этого года 54-летняя местная жительница направляла в отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья. Адрес их проживания она указывала в соей квартире. Но жилье гражданам, прибывшим в Россию на заработки, она не предоставила. Всего было выявлено семь подобных фактов, сообщают в полиции. Возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.